(PRIMAPRESS) - PARIGI - Circa un milione di euro messi a disposizione per liberare Parigi dai ratti non è servito a vincere la battaglia che la capitale francese combatte da anni nei confronti dei roditori sempre più grandi ed aggressivi. Le Parisien ha pubblicato un video girato da un netturbino mentre sollevava il coperchio di una discarica di rifiuti sulle rive della Senna, tra il museo d'Orsay e il Pont Royal nel settimo arrondissement. Nel video, decine di ratti si accumulano l'uno sull'altro, alcuni saltano sulle pareti del secchio.

"C'è una proliferazione di ratti in tutti i distretti che si affacciano sulla Senna", dice l’operatore ecologico nel video ed aggiunge "Un collega mi ha detto che un topo era saltato alla gola e un altro al braccio”. Mao Peninou, vice sindaco ed assessore alla nettezza urbana della capitale ha ricordato l’investimento fatto dal Comune e dai distretti intorno alla Senna ma i cittadini chiedono un piano di emergenza.I topi che popolano Parigi sono almeno 6 milioni, ovvero il triplo dei parigini. Non a caso il film d’animazione “Ratatouille”, dove si racconta la storia di un ratto con la passione della cucina, è stato ambientato proprio all’ombra della Torre Eiffel.Altrettanto famoso nella capitale francese, a pochi passi dal centro commerciale di Les Halles e accanto a negozi di abbigliamento fashion e bistrot, c’è Aurouze, un negozio che dal 1872 è specializzato nella vendita di trappole e prodotti per la derattizzazione. Le sue vetrine inquietanti vetrine con topi e ratti imbalsamati è diventato un luogo che cattura le curiosità dei turisti. - (PRIMAPRESS)