(PRIMAPRESS) - BERGAMO - «Dal quarto di Coppa Italia a oggi la differenza sta innanzitutto nei presupposti, oltre alla competizione e alle formazioni. Non avevamo avuto l’applicazione e la determinazione solite“. Così l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri dopo la vittoria per 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta.

«I ragazzi hanno fatto una grande partita, peccato per gli ultimi venti minuti in cui abbiamo rischiato di prendere il pari perché non siamo riusciti a chiuderla». «Su Cristante, Reina ha fatto una parata difficilissima, soprattutto perché era inoperoso da tempo»“+, ha continuato l’allenatore partenopeo, che vede con favore il cinismo da capolista dei suoi: «L’anno scorso chiudere una partita senza una cazzata difensiva era difficile, stavolta ci stiamo riuscendo. La differenza è che andiamo in gol un po’ meno».

«Con Insigne è successo quello che in settimana succede tre o quattro volte in allenamento, magari quando sbaglia il rigore nella partitella. È uscito incazzato per la sostituzione. Gli ho intimato di sedersi e fare silenzio per rispetto di quelli che non erano entrati. Nel sottopassaggio già ne ridevamo». - (PRIMAPRESS)