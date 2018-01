(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Giampiero Gasperini nel dopo partita del match perso dalla sua Atalanta con il Napoli recrimina sul gol di Mertens. «Tecnicamente e sul piano della condizione abbiamo fatto molto di più altre volte, ma alla fine abbiamo perso per un gol in fuorigioco. Su questo non si discute». Commenta il tecnico dei bergamaschi.



MATCH DELUDENTE - "Non è stata una partita semplice né equilibrata, c'è mancata brillantezza nel palleggio e nelle ripartenze. Le occasioni le abbiamo avute entrambe, come entrambe eravamo sotto ritmo e in condizione non ideale".



UNO START MEDIOCRE - "Siamo sempre stati in gara, il primo tempo è stato bloccatissimo. Peccato per Spinazzola che non c'è arrivato di testa su una mezza chance".



LA RECRIMINAZIONE - "Pesa l'episodio sul gol di Mertens: se è fuorigioco, è fuorigioco. Non esistono vie di mezzo, non c'è niente da interpretare".



LE RAGIONI DEL KO - "La sconfitta ci sta, ripartiremo dalle prossime gare. La ripresa dopo una sosta non è mai facile, noi non eravamo al meglio. Per battere il Napoli bisogna essergli un gradino sopra".



VAR E DINTORNI - "La squalifica per la mega multa va bene, ero in tribuna. Nelle ultime settimane, nonostante il Var, si è elevato il livello delle proteste. La tecnologia sembrava aver messo fine alle discussioni e alle recriminazioni. Sarà successo qualcosa, oppure noi siamo diventati maleducati. Non sono solo casi che riguardano noi, basta vedere le ultime giornate". - (PRIMAPRESS)