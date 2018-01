(PRIMAPRESS) - MILANO - Tolta via la polvere di “naftalina” da garage ecco che le vecchie signore della storia del motorismo italiano si preparano per il tracciato di un’antica gara di blasone che vide la sua prima edizione nel 1906: la Coppa Milano-Sanremo. Dal 22 al 24 marzo 2018, decine di equipaggi italiani e stranieri composti da uomini e donne, percorreranno le strade che da Milano conducono alla Riviera dei Fiori cimentandosi in 65 prove totali: 52 prove speciali e 6 prove di media (con rilevamenti intermedi). Un percorso fascinoso, seppur a tratti ostile, con curve da manuale coperte dall’infida salsedine, e rettilinei dove la precisione è tutto, e anche un solo centesimo di secondo può essere decisivo ai fini della prova.



Il nuovo percorso, come anticipano gli organizzatori, porta delle novità rispetto alle ultime rievocazioni perché toccherà Lombardia, Piemonte e Liguria in un tragitto di oltre 600 chilometri. La partecipazione alla corsa - inserita per la prima volta nel Trofeo Superclassica ACI - è a numero chiuso, solo 100 auto costruite fra il 1906 e il 1976 ammettendo quindi anche le auto che fanno parte del raggruppamento H di ACI Sport. A queste si aggiungeranno le vetture del Tributo Maserati costruite dal 1977 ai giorni nostri quale importante omaggio ai tanti appassionati del Marchio del Tridente, main partner, assieme a Pirelli e IWC official time keeper, di questa edizione. Trattandosi della gara più antica d'Italia, e visto il gran numero di richieste pervenute, l'organizzazione ha annunciato che sarà data la precedenza alle auto di maggior interesse storico munite di passaporto F.I.V.A, o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, o appartenenti ad un registro di marca.L'edizione 2018 sarà corredata da ben 20 titoli d'onore che premieranno i primi 10 equipaggi della classifica generale, i primi 3 classificati per ciascuna categoria, i primi 3 classificati nelle prove di media, la prima scuderia, il primo equipaggio under 30.Come da tradizione verrà anche premiato il primo equipaggio femminile che oltre al titolo assoluto, potrà gareggiare per l'ambito premio "Coppa delle Dame". Già nel 1929 erano ben 5 gli equipaggi femminili che concorrevano per il titolo anche chiamato "La perla di Sanremo".La manifestazione prenderà il via giovedì 22 marzo 2018 con il ritrovo degli equipaggi presso l'Autodromo di Monza dove si disputeranno le verifiche tecniche e sportive, i giri liberi in pista e laparata inaugurale delle vetture. Dopo un passaggio nel centro di Monza, le auto partiranno alla volta di Milano con un vero e proprio "defilè" nel cuore del Quadrilatero della moda, passando da via Montenapoleone fino ad arrivare all'ombra della Madonnina, dove verranno ufficialmente presentate al pubblico.