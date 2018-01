(PRIMAPRESS) - MILANO - Ormai è chiaro che gli appassionati di viaggio si dividono in due categorie che hanno poco o niente in comune: i turisti ed i viaggiatori. Per i primi bastano poche informazioni raccolte qua e là sul web o in agenzia di di viaggi per partire alla scoperta di un luogo seguendo un itinerario prestabilito e indicazioni di amici che vi sono già stati. Per i viaggiatori non c’è viaggio più bello della preparazione che precede il viaggio stesso. La scelta della destinazione diventa l’elaborazione di un sentimento, di uno stato d’animo pronto a scoprire l’identità di un territorio. E’ così che la letteratura di viaggio diventa la prima ispiratrice per una nuova destinazione. Immergersi nella lettura di un taccuino di strada è come percorrere un itinerario insieme a chi, con occhi attenti e sensibili è già entrato in contatto con l’anima profonda di quel luogo.

“Parole e Polvere” di Paolo Brovelli edito da Cierre Edizioni, è un taccuino di strada che scava nel profondo delle emozioni vissute tra Eurasia, America e Africa. Trent’anni di peregrinazioni dell’autore, geografo e scrittore, che fissa nelle pagine del volume quel flusso di emozioni frutto di lunghe osservazioni e partecipazione emotiva per mescolarsi con quei luoghi a cuore aperto, senza prevenzioni e retaggi culturali. Brovelli spinge il lettore-viaggiatore a scoprire la bellezza della terra senza pregiudizi ma con gli slanci dell’animo. - (PRIMAPRESS)