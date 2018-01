(PRIMAPRESS) - LIMA (PERU’) - Si conclude oggi la visita del Papa in Perù in cui ha fatto sentire forte la sua voce di condanna alla piaga del femminicidio pregando affinché cresca quel sentimento di riconoscimento e ringraziamento nei confronti della donna. Con il ritorno a Roma, Francesco chiude anche il suo 22mo viaggio internazionale che era partito dal Cile. L’ultima giornata del Papa questo in America Latina si conclude con appuntamenti pastorali e si svolgerà tutta a Lima. Alle 16.15 (le 22.15 in Italia) terrà la messa nella Base aerea di "Las Palmas", dove sono attese oltre 800.000 persone, poi l’imbarco sul volo verso Italia. Il suo arrivo è previsto domani alle 14.15. - (PRIMAPRESS)