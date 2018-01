(PRIMAPRESS) - La magia del bianco…e non solo! Fino al 21 gennaio l’appuntamento è con RomaSposa 2018, quattro giorni dedicati al wedding con le soluzioni dei maggiori esperti del settore, un appuntamento tanto amato e atteso che festeggia quest’anno la sua 30a edizione con una location da sogno, la Nuvola di Fuksas.



Il Presidente della Commissione Assembleare di Roma Capitale Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, Onorevole Carola Penna ha tagliato oggi il nastro dell’edizione 2018, alla presenza del Presidente della CNA Roma Michelangelo Melchionno, del Presidente di RomaSposa Ottorino Duratorre e dei tanti visitatori accorsi per scoprire le novità del settore, con personalizzazioni per ogni genere e gusto. RomaSposa è infatti l’occasione per far sognare ogni coppia decisa a realizzare i propri desideri, organizzando al meglio il giorno del Sì e creando la perfetta armonia tra location, allestimenti e abiti da sogno. Un viaggio a 360° nel mondo del wedding per scoprire le ultime tendenze di tutte le categorie merceologiche, tra addobbi floreali, bomboniere, location, fotografie, torte nuziali, liste di nozze e accessori per invitati e sposi.Spazio ai giovani poi con “Sposa Futura”, il concorso che promuove la creatività degli stilisti emergenti: sono oltre 20 gli studenti provenienti da 7 scuole di moda del territorio laziale che hanno l’occasione di confrontarsi con esperti del settore e presentare il proprio lavoro, in una vetrina fieristica che conta a ogni edizione più di 30.000 visitatori. Arricchita dall’area WED ACADEMY – uno spazio riservato a workshop, incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i maggiori esperti dei diversi settori – RomaSposa 2018 è l’occasione imperdibile per scoprire tutto il meglio del settore wedding, oltre che ricevere consigli e fugare dubbi sulle nozze, dal look al galateo. Giunta alla sua 30a edizione, RomaSposa è garanzia di professionalità e stile, da sempre all’avanguardia nel catturare le migliori soluzioni del settore, con i trend per ogni genere e personalità. Per maggiori informazioni: romasposa.it - (PRIMAPRESS)