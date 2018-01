(PRIMAPRESS) - Grande novità 2018 di Gardaland - il Parco Divertimenti N. 1 in Italia - è PEPPA PIG LAND, un’area interamente tematizzata all’interno del Parco che - oltre alla possibilità di visitare la casa di Peppa Pig e di incontrare Peppa e George - offrirà a bambini e famiglie tre nuove fantastiche attrazioni tematizzate Peppa Pig: la Mongolfiera di Peppa Pig, il Trenino di Nonno Pig e l’Isola dei Pirati.



Due grandi portali colorati condurranno le famiglie all’interno della nuovissima e fantastica PEPPA PIG LAND dove - oltre a visitare la famosa casa di Peppa - sarà possibile salire su divertenti vascelli pirata nell’attrazione Isola dei Pirati, vivere appassionanti avventure a bordo del simpatico Trenino di Nonno Pig o sperimentare un volo sulla coloratissima Mongolfiera di Peppa Pig per scoprire il fascino del mondo dall’alto. Fonti di ispirazione per la nuova area creata da Gardaland sono proprio le avventure che Peppa Pig ama molto: giocare, travestirsi, passare le giornate all’aria aperta e sguazzare nelle pozzanghere di fango.



Ma il divertimento non finisce qui… gli Ospiti avranno la possibilità di incontrare Peppa e George, divertirsi saltando nelle famose “muddy puddles” - le pozzanghere di fango che la simpatica maialina tanto ama - e scattare divertenti foto ricordo che potranno condividere sui social media o portarsi a casa come souvenir. Nell’area saranno presenti anche piacevoli spazi interattivi e piccoli giochi d’acqua.



E dopo una giornata trascorsa divertendosi con Peppa e la sua famiglia, perché non portare con sé un simpatico ricordo dei momenti trascorsi con l’adorata maialina? A PEPPA PIG LAND arriva in soccorso il Supermercato del Signor Volpe con peluche, tazze, magneti e tanto altro ancora, per rivivere la fantastica esperienza e l’emozione vissuta nel Parco.



A Gardaland PEPPA PIG LAND sorgerà accanto a Fantasy Kingdom e offrirà a giovani fan e famiglie un’esperienza coinvolgente e indimenticabile ampliando, sul target dei bambini, l’offerta del Parco che annovera già al suo interno le aree di Prezzemolo Land, Prezzemolo Magic Village e Kung Fu Panda Accademy.



Ma le sorprese non sono finite qui perché Peppa Pig farà il suo ingresso anche presso Gardaland Hotel, la quintessenza del mondo della fantasia, dei sogni, dell’incanto e delle favole nell’hotellerie. Ebbene sì, dall’inizio della stagione i più piccoli avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, insieme a tutta la famiglia, trascorrendo una notte all’interno delle due nuovissime camere che riprodurranno la fattoria della maialina più famosa del mondo. Per una o più notti tutti potranno sentirsi Peppa, Papà e Mamma Pig o fratello George! All’interno di Gardaland Hotel non mancherà l’animazione a tema: ogni sera Peppa Pig accompagnerà i piccoli a cena nell’area perfettamente tematizzata, creata all’interno di Wonder Restaurant.



Grazie alla partnership globale tra Merlin Entertainments - di cui Gardaland fa parte - ed Entertainment One (eOne), proprietario del brand, Gardaland ha sviluppato in esclusiva tre attrazioni uniche ispirate al mondo di Peppa Pig, della sua famiglia e dei suoi amici, una vasta area tematica - unica nel suo genere - in grado di portare i piccoli Ospiti letteralmente dentro al magico mondo di Peppa Pig.



“In Italia, Peppa Pig è amatissima dai bambini e molto apprezzata anche dagli adulti perché portatrice di importanti valori educativi - la famiglia e i genitori in primis - spiega Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland. - Per questo l’abbiamo ritenuta perfetta per Gardaland. Il nostro team ha lavorato per creare un’area davvero coinvolgente, una destinazione magica e memorabile nella quale personaggi e ambientazioni presenti nel del cartone animato televisivo possano rivivere nel Parco per regalare alle famiglie un’esperienza indimenticabile!” - (PRIMAPRESS)