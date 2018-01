(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Le spie sembravano roba del passato, apparentemente superate da una diplomazia internazionale più aperta alle collaborazioni che alle trame. Eppure come ha pubblicato il New York Times, tra il 2010 e il 2012 la Cia in Cina avrebbe perso una ventina di agenti e informatori. Letteralmente perso perché arrestati e qualcuno anche giustiziato a Pechino. Dopo anni di indagini l’Fbi ha arrestato la talpa: un ex funzionario di Langley (il quartier generale dell’Agenzia alle porte di Washington) che li avrebbe traditi passando i loro nomi al controspionaggio di Pechino.



Il caso riguarda Jerry Chun Shing Lee, 53 anni, cinese naturalizzato americano che dopo aver servito nell’esercito era passato alla Cia e aveva lavorato tra il 1994 e il 2007 anche a Pechino. Dimessosi nel 2007 perché la sua carriera sembrava finita, si era poi trasferito ad Hong Kong dove lavorava per una casa d’asta. La Cia avviò in quegli anni un’indagine interna circa le scomparse degli agenti in Cina e le indagini portarono al suo ex uomo. Convinto a tornare negli Stati Uniti con l’offerta di rientrare in servizio con una promozione, gli agenti dei servizi scoprirono che nei suoi bagagli lasciati in albergo c’era un’agendina con nomi in codice, identità e numeri di telefono di tutti gli agenti arrestati. Sembrava una prova schiacciante, ma a quanto pare, a quanto sostengono le fonti del New York Times, gli investigatori della Cia ebbero paura di ammettere l’esistenza del traditore per non causare imbarazzo all’Agenzia ma ormai anche l’FBI stava indagando. Ed oggi l’epilogo con l’arresto di Jerry Chun Shing Lee. - (PRIMAPRESS)