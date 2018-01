(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Carnevale si festeggia in offroad con il programma proposto dal tour operator Outdoor Travel ( www.outdoortravel.it ). Tre giorni di avventura dal 9 all’11 febbraio prossimo tra le strade bianche che portano dal Santuario di Vicoforte, balzato alle cronache dei giorni scorsi perché ha accolto le spoglie di Vittorio Emanuele III, passando per Mondovì fino alle vette delle Alpi Liguri che mostrano l’inedito paesaggio alpino che guarda sul mare di Imperia. Si attraversano piccoli borghi immersi nella natura incontaminata seguendo i vecchi tracciati che furono le vie dei briganti.I partecipanti con i loro 4x4 si ritroveranno nel primo pomeriggio di venerdì 9 a Vicoforte (CN) all’hotel Portici, un piccolo albergo di charme con le finestre che guardano le architetture del Santuario di Vicoforte.Dalla piazza salotto di Mondovì si arriva al Belvedere la spettacolare vista sulle vette dell’arco Alpino. Una tappa al Museo della Ceramica, dove si raccontano due secoli di storia di produzione delle terraglie del monregalese e poi ecco l’esplosione del Carnevale con un aperitivo e cena in maschera. Il sabato si dà la scalata alle vette delle Alpi Liguri fino al valico che porta a Caprauna nel cuneese, un piccolo borgo ai piedi del monte Dubasso diventato presidio Slow Food con la sua rapa tenera e dolce. Il ritorno è previsto passando da Ormea, anagramma della parola “Amore” e dove si celebra uno dei più interessanti appuntamenti dedicati alla festa degli innamorati di San Valentino. Ritornando sugli sterrati che portano in pianura, scendendo dall’Alta Val Tanaro, si raggiunge Nucetto, famoso per la produzione dei biscotti tipici piemontesi. - (PRIMAPRESS)