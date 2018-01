(PRIMAPRESS) - ROMA - I settanta anni portati con leggerezza dell’iconico Defender Land Rover, hanno spinto l’azienda inglese a presentare una versione in edizione limitata ad alte prestazioni. La vettura, equipaggiata con un propulsore V8, verrà prodotta in non più di 150 esemplari, per celebrare il 70° anniversario del Marchio, che ricorre nel 2018.

Il Defender Works V8 rende omaggio ai primi, potenti motori delle Series III Stage I del 1979 e delle successive edizioni Defender, inclusa quella del 50° anniversario, ancora oggi ricercatissima da collezionisti ed appassionati.Il Defender Works V8 è la versione più potente e veloce di questo modello mai creata da Land Rover. Il 5.0 litri V8 aspirato a benzina sviluppa 405 CV e 515 Nm di coppia (contro i 122 CV e 360 Nm della versione di serie). Il veicolo accelera da 0 a 96 km/h in 5,6 secondi*, e raggiunge una velocità massima di 171 km/h. Tim Hannig, Direttore di Jaguar Land Rover Classic, dichiara: "A 70 anni dalla sua prima apparizione in pubblico presentiamo un iconico Defender al massimo del suo potenziale. In tutto questo tempo la sua linea inconfondibile è sempre rimasta simbolo di Land Rover. L'idea di reintrodurre un Defender V8 nasce già nel 2014, quando il modello era ancora in produzione a Solihull. Sapevamo che i clienti richiedevano un Defender potente e veloce; l'autenticità Land Rover è infatti il tocco finale per i gli appassionati più esigenti che acquistano le edizioni da collezione del Defender."Il propulsore V8 sarà montato su 150 Defender selezionati e riprogettati per l'edizione del 70°, accoppiato ad una trasmissione automatica ZF a 8 rapporti con modalità Sport; inoltre questa versione sarà dotata di freni maggiorati, un kit dedicato composto da speciali molle, ammortizzatori e barre antirollio, e cerchi in lega Sawtooth diamantati da 18", con pneumatici all-terrain 265/65R18. Gli otto colori di serie della carrozzeria includono due finiture satin, a contrasto con il tetto, gli archi passaruota e la griglia in Santorini Black; le maniglie delle portiere, il tappo del serbatoio e il lettering Defender sul cofano sono realizzati in alluminio lavorato. Il significativo upgrading del sistema di illuminazione include fari bi-LED.I rivestimenti della plancia, dei pannelli delle portiere, del cielo dell'abitacolo e dei sedili sportivi Recaro sono interamente in pelle Windsor. All'interno, l'infotainment è affidato al "Classic Infotainment System", esclusivo di Land Rover Classic.Entrambe le versioni del Defender Works V8, con passo 90 e 110 saranno acquistabili direttamente da Land Rover Classic, con prezzi a partire da 150.000 sterline per il passo 90, nel Regno Unito.Sarà a breve disponibile presso Land Rover Classic un numero limitato di altre versioni riviste e ad alte prestazioni, ispirate al Defender V8 Works, che saranno equipaggiate con versioni potenziate dei diesel TDCi, sospensioni e freni speciali.Land Rover intende dar seguito alla famiglia del Defender ed impiegare la sua tecnologia, le sue capacità progettuali pionieristiche e l'esperienza nel design per assicurare longevità al nome Defender. - (PRIMAPRESS)