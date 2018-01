(PRIMAPRESS) - DETROIT - Il mantra del salone americano di Detroit è: elettrico. Marchionne ha annunciato che la Ferrari sarà la prima supercar di FCA a viaggiare con “propellente” elettrico ma intanto i grandi brand dell’auto corrono veloci in questa direzione.

Il gruppo tedesco di BMW non a caso ha scelto il mercato americano per presentare in prima mondiale la rinnovata ibrida plug-in Bmw i8 Coupe, perché qui il marchio dell’elica copre oltre il 7% di vendita di auto ad energia pulita. Rinnovata esteticamente, è dotata di un aggiornamento tecnico, la i8 dispone di 374 cavalli di potenza complessiva data dal tre cilindri da 231 cavalli e il motore elettrico da 143 cavalli. L’autonomia delle batterie al litio raggiunge ora i 55 km, passano da 7,1 a 11,6 kWh. - (PRIMAPRESS)