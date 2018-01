(PRIMAPRESS) - ROMA - Su Italia 1 debutta il programma “90 Special” condotto da Nicola Savino che farà rivivere in prima serata il mitico decennio tra Mai dire Gol, Tonio Cartonio e il Karaoke super ospite della prima puntata Lorenzo Jovanotti e la reunion delle Lollipop con Daniele Bossari fino ai social con Michele Cucuzza.

Sono stati gli anni di Beverly Hills 90210, di Melrose Place, di Baywatch, ma anche di Philadelphia, Walker Texas Ranger, di Mai dire Gol, del Karaoke di Fiorello e di Non è la Rai. Un bel decennio non c’è che dire tra la Ruota della Fortuna e Stranamore. Un decennio animato da personaggi che ora sono scomparsi dalle scene o che sono cresciuti (leggi ‘invecchiati’) e reinventati. E dopo i revival anni Ottanta è giunto il momento di quello anni Novanta, accompagnati da Nicola Savino, Katia Follesa, Cristiano Malgioglio e la modella Ivana Mrazova che come commenta Nicola Savino “lei negli anni Novanta c’è nata e pure in Repubblica Ceca quindi non sa nulla di quel periodo qui da noi, sarà divertente farglielo scoprire”. Tra gli ospiti anche il gruppo torinese degli Eiffel 65 che riproporranno il loro singolo “Blue”. - (PRIMAPRESS)