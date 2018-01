(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Quella che sembrava indirettamente un tentativo di dialogo tra le due Coree sui giochi invernali di Seul, aveva fatto sperare in una distensione dei rapporti anche tra Usa de Corea del Nord. Così non è visto che il Pentagono sta rafforzando il proprio schieramento di forze nell'isola di Guam, sede della base aerea Andersen, la più avanzata per un'eventuale azione contro Pyongyang. Inoltre gli Usa, insieme ai loro alleati, Italia compresa, avrebbero deciso per un blocco navale che impedirebbe ad ogni nave di navigare verso la Corea del Nord. L’obiettivo è di salvaguardare la decisione presa dall’Onu circa programmi nucleari e missilistici che potrebbero avvenire attraverso traffici di materiale bellico via mare. Tutto è nato da testimonianze di foto satellitari che avrebbero ripreso scambi tra petroliere cinesi e nord coreane. La Cina, secondo la Casa Bianca, avrebbe ancora un atteggiamento poco chiaro sugli appoggi al governo di Pyongyang tanto che, nel summit che si sta tenendo in Canada sulle posizioni da assumere in caso di scontro armato con la Corea del nord, non è stata invitata né la Cina e tanto meno la Russia. - (PRIMAPRESS)