Nei primi mesi dell’anno l’attenzione degli italiani è rivolta ad una delle grandi passioni del nostro paese: la moda. Il web è diventato negli ultimi tempi il canale principale per informarsi e anche per acquistare. Secondo ricerche recenti, nell’ambito del grande sviluppo che ha avuto l’e-commerce nel nostro paese, il settore “abbigliamento e affini” è uno dei primi per un valore di circa 2,5 miliardi e un incremento, nel solo 2017, del 28%.

48,7% rispetto agli anni precedenti. Dal mondo della comparazione prezzi è possibile ricavare tante curiosità sull’interesse e le tendenze degli utenti che amano la moda e gli accessori. Secondo idealo - il portale internazionale per la comparazione prezzi che ha analizzato il numero delle intenzioni di acquisto registrate sul portale italiano dalla macro-categoria “Moda & Accessori” nel 2017, l’attenzione dei consumatori digitali alla ricerca di informazioni, prezzi e opinioni sul tema registra oggi una crescita delrispetto agli anni precedenti.

Google Analytics rivela che l’utente-tipo è una donna nel 71,3% dei casi (gli uomini raggiungono solo il 28,7%). Osservando le fasce di età, le donne dai 35 ai 44 anni (per il 29,4% del totale) sono le più interessate al tema, seguite da quelle dai 45 ai 54 (per il 23,7%) e poi dalle più giovani, dai 25 ai 34 (per il 20,1%). Lo smarphone è il device più usato, nell’80,2% delle sessioni.L’universo maschile interessato alla moda usa il mobile invece solo nel 54% dei casi, rimanendo ancora fedele al PC per il 43,3% delle sessioni.

I “fashion addicted” più attivi online sono in Lazio (al 22,8%), in Lombardia (per il 17%) e in Toscana (all’8,8%). Se dovessimo considerare nel complesso il nostro paese, in sostanza, potremmo vedere come la febbre per la moda è alta al nord (43,3%) e al centro (33,9%), diminuisce invece al sud (15,2%) e nelle isole (7,5%).

Dove si concentra l’attenzione quando si sceglie di usare il web come canale principale per coniugare il desiderio di fare shopping con le esigenze di risparmio? La metà delle intenzioni di acquisto è focalizzata sul mondo “unisex” (per il 61,6%, per lo più accessori, come cappelli, sciarpe, portafogli, cinture, guanti, ma soprattutto un “oggetto del desiderio” diventato ormai a tutti gli effetti un “must have” da usare in moltissime occasioni: le sneakers). Tutto ciò che riguarda la moda strettamente femminile raggiunge il 23,2% del totale delle ricerche (tra capi d’abbigliamento formali, casual, ma anche borse, scarpe e intimo), sul fronte abbigliamento e accessori maschili, invece, siamo fermi al 15,2%.

Oltre a capire “cosa” (e il relativo genere) idealo ha cercato di inquadrare “chi”, in effetti, ha condotto queste ricerche. Anche nel caso di prodotti riferibili all’universo maschile, infatti, si scopre che sono sempre le donne a distinguersi e a decidere. Nelle categorie in esame, infatti, le scelte delle donne pesano quasi cinque volte più di quelle degli uomini. Se possiamo prevederlo per tutto ciò che riguarda la moda strettamente al femminile (dove i loro clic raggiungono il 94,1%), stupisce invece quando si tratta di prodotti per “lui” (la scelta dipende dalle donne per il 27,1% contro il fronte maschile, al 72,9%) o del mondo “unisex” (donne al 66,8% contro uomini al 33,2%)



“Sul totale delle ricerche condotte su idealo.it praticamente un quinto sono dedicate a questo tipo di prodotti…” - commenta Fabio Plebani, Country Manager di idealo per l’Italia - “… L’e-commerce è ormai un punto di riferimento, anche se sappiamo che la tendenza a mixare esperienza in negozio e uso di canali online è ancora forte. Si sceglie di usare il virtuale per tanti motivi: la praticità di fare shopping senza muoversi da casa; la grande possibilità di scelta; il possibile risparmio tutto l’anno, non solo in tempo di saldi, se ci si muove con criterio e se si usano gli strumenti che il web mette a disposizione (come la nostra funzione “prezzo ideale”, ad esempio, che avvisa direttamente quando il prezzo considerato giusto per un prodotto viene raggiunto)...”

