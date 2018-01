(PRIMAPRESS) - MILANO - Da oggi volare con Ryanair impone leggerezza nel bagaglio a bordo. Sarà possibile imbarcare solo uno zainetto da sistemare nelle cappelliere mentre il secondo bagaglio a mano sarà collocato in stiva gratuitamente.

Chi non ha acquistato un imbarco prioritario, potrà portare in cabina il bagaglio più piccolo dei due consentiti, l'altro sarà collocato in stiva gratuitamente. Non cambia nulla invece per chi ha acquistato, insieme al biglietto, l'imbarco prioritario: potrà portare con se una valigia tipo trolley dalle dimensioni rergolamentate, più uno zaino. In tutto ciò vengono ridotte le tariffe per l'imbarco in stiva e aumenta ilpeso consentito, da 15 Kg a 20 Kg massimi."Siamo lieti di lanciare la nostra nuova policy sul bagaglio a mano, oggiimplementata con successo, che riteniamo permetterà di accelerare l'imbarco dei voli eliminandone i ritardi - ha dichiarato Kenny Jacobs, chief marketing officer di Ryanair -. La nuova policy sul bagaglio prevedere, inoltre, riduzione delle tariffe per l'acquisto del bagaglio da stiva e aumento del 33% del suo peso consentito". - (PRIMAPRESS)