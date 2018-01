(PRIMAPRESS) - PHUKET (TAILANDIA) ­– Custom Line 120’ e Ferretti Yachts 920 si aggiudicano i premi del Christofle Yacht Style Awards, durante la prima edizione del Phuket RendezVous, la manifestazione destinata a diventare un punto di riferimento per il mercato nautico asiatico e internazionale.

Nato per festeggiare il decimo anniversario di YACHT STYLE, autorevole rivista internazionale di settore, il premio vuole celebrare le eccellenze della nautica mondiale. La cerimonia di consegna ha avuto luogo lo scorso 4 gennaio nell’affascinante cornice della Phuket Boat Lagoon, dove Custom Line 120’ si è aggiudicato il premio di “Best International Motor Yacht New Release”. Il nuovo capolavoro della serie planante è il primo modello del brand che porta la firma di Francesco Paszkowski Design. Fortemente innovativo nelle linee, si appresta a debuttare nei primi mesi del 2018, diventando l’icona di una nuova era per Custom Line.Vittoria nella categoria “Best Exterior Styling” per Ferretti Yachts 920. La silhouette dinamica e prorompente, unita a importanti innovazioni costruttive, ha convinto la giuria di esperti dopo il grande successo commerciale di questo modello pronto al debutto mondiale al Boot di Düsseldorf dal 20 al 28 gennaio.Il doppio trionfo consolida sia la reputazione di Ferretti Yachts e Custom Line a livello mondiale, sia il valore di una filosofia progettuale, altamente distintiva, molto apprezzata anche sui mercati asiatici. - (PRIMAPRESS)