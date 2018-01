(PRIMAPRESS) - VERONA - Bandiera a scacchi a Veronafiere per il Motor Bike Expo dal 18 al 21 gennaio. Sono 79.000 i metri quadrati impegnati in sette padiglioni espositivi e un padiglione aggiuntivo utilizzato come paddock (il numero 9). Nei padiglioni 1, 2 e 3 è protagonista il segmento custom che da sempre caratterizza l’esposizione veronese per le personalizzazioni estreme, contest, costruttori e designer, accessori e abbigliamento. Il numero 4 sarà invece tutto per le cafè racer, il 5 e il 6 per le sport e le racing e il 7 per le touring e le off road. Il padiglione 9 sarà dedicato al paddok, mentre nelle aree esterne - la A, la B1, B2, la C e la D - si svolgeranno i demoride e gli stun show in programma nei 4 giorni. Tante anche le case presenti in forma ufficiale: come sempre, il Motor Bike Expo si dimosterà infatti un’ottima occasione anche per vedere e conoscere i nuovi modelli della produzione di serie, ma anche le ultime tecnologie e tutte le nuove collezioni d’abbigliamento. Tra le novità la 790 Duke dell’azienda austriaca KTM. Suzuki, invece debutta al salone di Verona con la SV650X una cafè racer con l'indole corsaiola. - (PRIMAPRESS)