(PRIMAPRESS) - ROMA - La recente visita del presidente francese Emmanuel Macron in Cina ha contribuito a rafforzare i rapporti tra Airbus ed il governo cinese con la partnership industriale dello stabilimento di Tianjin (dove già opera da tempo Airbus). L’obiettivo è aumentare la produzione nell’impianto, dopo che già nel 2017 l’ammontare totale della cooperazione tra Airbus e l’industria cinese ha toccato circa 600 milioni di dollari. «Questa cooperazione industriale, e il suo continuo successo, rappresentano un esempio di partnership vincente anche tra la Cina e l’Europa. Per questo siamo contenti di poter accrescere ancora di più i nostri rapporti», ha detto durante la firma dell’accordo il ceo e presidente di Airbus, Fabrice Brégier.

In questo modo, nello stabilimento cinese si produrranno fino a sei aeromobili A320 al mese entro il 2020, più o meno il doppio di quanto avviene attualmente.Durante la visita di Macron era anche trapelata la notizia che vi fosse l’intenzione da parte dell’azienda transalpina di affidare ai cinesi un ruolo importante nella produzione degli A380 in cambio di una commessa proprio di questi velivoli. - (PRIMAPRESS)