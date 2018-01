(PRIMAPRESS) - PARIGI - Già nei mesi scorsi i media francesi avevano incalzato il Ministero della Salute per sapere quanto grande fosse il fenomeno del latte contaminato dalla salmonella. I numeri non son ancora certi ma quel che è certo, invece, che le confezioni di latte prodotto dall’azienda transalpina Lactalis, avrebbe esportato il prodotto contaminato in almeno 83 paesi e finora sono state ritirate solo 12 milioni di confezioni del prodotto.

La conferma del ritiro arriva dallo stesso Ceo di Lactalis, Emmanuel Besnier, "Dobbiamo misurare la portata di questo operazione", ha spiegato, rivelando appunto che ci sono 83 nazioni coinvolte, per un numero di confezioni che supera i 12 milioni di scatole. Il Ceo di Lactalis ha assicurato che quel latte in polvere non sarà più distribuito e che tutte le confezioni in circolazione sono in corso di ritiro dai punti vendita”. Ma la questione è che gli stessi supermercati di vari paesi non avendo avuto notizia dei prodotti contaminati hanno continuato a vendere le confezioni. E in questo oltre alla responsabilità della Lactalis c’è chi ha visto anche la mancata tempestività di misure adottate dallo stesso Ministero della Salute. Al momento si contano 35 bambini con salmonellosi diagnosticati in Francia dopo aver consumato latte o alimenti per l'infanzia della Lactalis, secondo le ultime cifre ufficiali del 9 gennaio. In Spagna è stato anche scoperto un caso di salmonellosi accertata riguardante un bambino che ha consumato questo latte contaminato e un altro probabilmente in Grecia.Lactalis, intanto, assicura che chi ha contratto la salmonellosi verrà risarcito. - (PRIMAPRESS)