(PRIMAPRESS) - MILANO - Il glamour della moda maschile che venerdì scorso si era spostato dal Pitti di Firenze a Milano per la rassegna Moda Uomo ha portato in passerella le collezioni maschili autunno inverno 2018/19 con 13 eventi, 7 presentazioni e 55 appuntamenti. Dopo Zegna, Diesel Black Gold, Emporio Armani, Versace, Marcelo Burlon e Moschino è stata la volta di Prada e Dolce&Gabbana con una sfilata alla Rinascente mentre a chiudere saranno Giorgio Armani e Fendi.

L’uomo di Versace si riappropria di quel lato un po’ ribelle e selvaggio che azzera le regole e lascia alla creatività quell’intrigante gioco di mescolare per ottenere uno stile proprio. Quadri, tartan e velluti sembrano attingere dalle mazzette colore di un’atelier di tendaggi che nel gioco dei volumi ampi mostrano tutta la loro personalità. Anche per Etro che celebra i suoi primi cinquant’anni, i velluti diventano la base della collezione dedicata ad un dandy contemporaneo.Da segnalare tra i big brand, il debutto di Isabel Beneato dove i tessuti dalle trame realizzate a telaio diventano l’unica concessione nel suo stile minimal chic. - (PRIMAPRESS)