BAD KLEINKIRCHHEIM (AUSTRIA) - Tre italiane ai primi tre posti in una discesa libera femminile di coppa del Mondo suona come un evento storico in questa specialità. Nella cittadina austriaca di Bad Kleinkirchheim le atlete italiane Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Facchini sono salite insieme sul podio

Federica Brignone diventa dopo Sofia Goggia la seconda sciatrice ad essere andata a podio in 4 specialità su cinque. Se è vero che le azzurre sono state avvantaggiate dal fatto che, a causa della nebbia , la partenza è stata ribassata alla stessa altezza di quella del super G di sabato, è vero anche che la differenza con le altre è dovuta al bagaglio tecnico delle nostre atlete. Che hanno ammazzato la gara fin dall'inizio. Subito un'esuberante prova della Brignone, poi un'eccezionale gara della Goggia che distanziava di oltre un secondo la compagna azzurra. Bella la prestazione di Nadia Fanchini, il cui pensiero è andato alla sorella Elena, sciatrice di grande livello come lei ma ora impegnata in una sfida con il male del secolo..