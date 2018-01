(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D'ARCO, Napoli - Un 15enne e un 14enne, entrambi di Pomigliano d‘Arco, studenti , in tarda serata sono stati aggrediti a scopo di rapina nella villa comunale di Pomigliano d’Arco per mano di altri giovanissimi: accerchiati da una decina di ragazzini, sono stati rapinati di uno smartphone.

Le vittime non si sono perse d’animo e hanno subito chiamato i carabinieri di Castello di Cisterna che, intervenuti sul posto hanno ricostruiti i fatti e raccolto le descrizioni. Poco dopo hanno quindi rintracciato 2 dei componenti del branco, arrestando per rapina un 15enne incensurato del luogo e bloccando un 13enne, dunque non imputabile, di Somma Vesuviana. Il primo era ancora in possesso di una catena con cui aveva minacciato e picchiato i malcapitati. Le vittime, trasportate in ospedale a Nola, sono state medicate e dimesse: entrambi hanno riportato contusioni al volto e all’addome.

Sono in corso le indagini per dare un nome agli altri componenti del gruppo mentre il 15enne è stato accompagnato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.