(PRIMAPRESS) - ROMA - "Cattiva" è il nuovo singolo di Juel, dal 12 gennaio in tutte le piattaforme digitali per Limited Music Trade/Believe. Già dalle prime note l'artista apre le porte del suo modo fatto di sonorità urban, reggaeton, electro e hip hop. Un ritmo sostenuto accompagna le rime di Juel che attraverso i suoi testi parla delle proprie esperienze, dove il canto rappresenta la sua valvola di sfogo. "Cattiva" racconta un rapporto a due, dove la protagonista era accusata di non essere mai all'altezza, di non rispecchiare le aspettative del proprio partner. Una violenza psicologica che sul lungo periodo ha portato alla privazione della sua personalità. Dopo l’oppressione, il ritornello racconta il passaggio da donna succube a donna "Cattiva", che trova la forza di reagire, invertendo il ruolo da vittima a carnefice. Il messaggio di questa canzone è rivolto, quindi, alle donne che reprimono il proprio essere lasciandosi sopraffare da forze negative.

Juel che ha composto anche tutte le musiche si è ispirata a “Won’t Back Down” di Eminem feat. Pink, ponendo grande attenzione verso la sezione ritmica e le dinamiche. 120 bpm tra beat che richiamano la trazione black e moderni insert elettronici.

"Cattiva" è accompagnata dall'omonimo videoclip realizzato da Simone Moglié e Fabio Tarantino nel suggestivo ex-Oleificio della Magliana a Roma. Nelle immagini scenari urban vedono Juel ballare con un look da guerriera amazzone accompagnata da quattro ballerine provenienti dall'accademia di danza Sponky Style Academy di Firenze.

"Cattiva" è il quarto singolo pubblicato da Juel, che sarà incluso nel nuovo album di prossima pubblicazione. - (PRIMAPRESS)