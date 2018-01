(PRIMAPRESS) - BERLINO - Lo spiraglio di un governo formato da Cdu-Csu e Spd, sembra intravedersi nelle trattative di questi giorni. Se il gruppo di negoziatori che sta operando sulla base di programmi comuni ce la faranno, si dovrebbe saperlo a breve. La buona notizia è che sul ritorno all’assicurazione sanitaria per garantire l’assistenza, c’è la convergenza dei partiti della probabile futura coalizione. Si dovrebbe tornare al sistema per cui i contributi assicurativi riguardo al trattamento sanitario saranno condivisi in ugual misura tra datore di lavoro e lavoratore. Questo è almeno quello che trapela dagli incontri a porte chiuse.

L’altro scoglio da superare è quello di tasse e migranti che se trovasse una piattaforma comune di discussione potrebbe dare il via alla Grosse Koalition.L'accordo di non aumentare l'aliquota massima di imposta, sarebbe già un obiettivo raggiunto mentre sembra a buon punto anche il ricongiungimento familiare dei migranti al ritmo di 1000 persone al mese. - (PRIMAPRESS)