Una fase di gioco del torneo del 2017

Fervono i preparativi in casa MiniandBasket Player in vista della prima palla a due della IV edizione dell' Epiphany day 2018, il Torneo di Minibasket supportato dagli Assessorati allo Sport e alla Cultura e dall'Amministrazione Comunale di Marigliano e organizzato dallo Staff della locale Associazione Sportiva in collaborazione con i Centri Minibasket CA75 di Casalnuovo, Enjoy di Arzano e Phoenix di Brusciano.



All’edizione di quest’anno parteciperanno circa 250 bambini/e provenienti dall’intera regione. Saranno ospiti per 2 giornate – il 5 ed il 6 Gennaio 2018- nelle strutture comunali di Marigliano i Centri Minibasket federali di Caserta, Casagiove, Pontecagnano, Ottaviano, S.Egidio-Corbara-Angri, Volla, Arzano, Brusciano, Casalnuovo, Sant’Antimo e Marigliano.Dalle ore 15.00 del 5 gennaio, in contemporanea sui parquet di Marigliano (PalaNapolitano e PalaAliperti), e di Brusciano ( Palestra S.M.S. De Ruggiero), i piccoli atleti si daranno “battaglia” in una full immersion di minibasket ma soprattutto di amicizia e divertimento. La fase finale dell’ Epiphany day 2018 sarà realizzata presso la struttura centrale di Marigliano con conclusione prevista intorno alle 18.30 con le premiazioni di rito ed i saluti finali.Sarà un’altra edizione nel “vero spirito del minibasket” ha detto Antonio Nappi – Responsabile Tecnico dell’ASD MiniandBasket Player. Tante opportunità di crescita e di confronto non solo dal punto di vista tecnico-sportivo ma soprattutto umano. - (PRIMAPRESS)