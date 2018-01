Sabato 27 gennaio si svolgerà la Caspolada al Chiaro di Luna in Alta Valle Camonica, uno degli appuntamenti più amati dell’arco alpino, organizzata dalla Pro Loco di Vezza d’Oglio e oltre 300 volontari. Dopo il grande successo degli scorsi anni - nel 2016 si sono svolti anche i campionati mondiali per racchette da neve - quest’anno il percorso torna ad essere quello tradizionale nel lungovalle tra Vezza d’Oglio e Vione, che non richiede alcuna preparazione atletica particolare, se non passione per la natura e voglia di stare in compagnia.

Per iscriversi all'evento o ottenere informazioni necessarie è possibile contattare la Pro Loco di Vezza D'Oglio al numero 0364 76131, oppure consultare il sito www.caspolada.it. A questo si aggiunge anche il raduno invernale dei gemelli d'Italia, per l'appuntamento gemelli sulla neve con caspole promosso dalle gemelle Laura e Silvia Squizzato, inviate de "I Fatti Vostri" , il contenitore quotidiano di Rai2 condotto da Giancarlo Magalli, e da anni presentatrici ufficiali della Caspolada. "Grazie alla neve scesa durante le vacanze, il percorso torna ad essere quello tradizionale che si snoda nel lungovalle che collega Vezza d'Oglio a Vione, meno impegnativo e quindi più adatto allo spirito festoso e conviviale della Caspolada", ha dichiarato Diego Occhi, Presidente del Comitato organizzatore.

PROGRAMMA

Venerdì 26 gennaio

• Dalle ore 21.00 alle 23.00 consegna pettorale e caspole. Possibilità di acquisto dello skipass giornaliero scontato del 50% valido per la giornata di sabato 27 gennaio nel Comprensorio Adamello Ski Pontedilegno-Tonale.

Sabato 27 gennaio

• Dalle ore 10.00 e per tutta la giornata (orario continuato), consegna pettorale e caspole presso la palestra comunale;

• Dalle 16.30, musica e animazione in Piazza IV Luglio e Piazza IV Novembre;

• Ore 19.00, partenza dalla Piazza IV Luglio;

• Dalle ore 20.00, arrivo al Centro Eventi Adamello, cena, premiazioni e serata conviviale.

La manifestazione, che da anni richiama giovani, famiglie e appassionati da tutta Italia, fino ai 4.000 partecipanti delle ultime edizioni, è gestita e organizzata da uno specifico Comitato che si avvale del sostegno e della collaborazione della Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale di Vezza d’Oglio, oltre a tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio, la Comunità Montana, il Consorzio Bim di Valle Camonica, la Provincia di Brescia e la Regione Lombardia.Si ringraziano per il sostegno anche i principali sponsor TSL Outdoor, Pontedilegno Tonale Adamello Ski, Edison, Assicurazioni Generali e numerosi altri.Caspolada al Chiaro di LunaLa manifestazione internazionale Caspolada al Chiaro di Luna nasce nel 2001 con l’obiettivo di promuovere l’immagine turistica del comprensorio dell’Alta Valle Camonica, ma soprattutto la vivibilità dei suoi spazi per tutti mediante l’organizzazione di una camminata notturna non competitiva su caspe o caspole, racchette da neve che permettono di “galleggiare” sul manto nevoso. La manifestazione si svolge in Alta Valle Camonica, nel paese di Vezza d’Oglio, piccolo centro adagiato in una conca incastonata fra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Regionale dell’Adamello. Organizzata dall’Associazione Pro Loco di Vezza d’Oglio, sin dalla seconda edizione si è creato un comitato ad hoc per la gestione della manifestazione stessa, i cui componenti sono i rappresentanti di tutte le associazioni di volontariato che contribuiscono sempre alla realizzazione delle manifestazioni o enti come il Comune di Vezza d’Oglio, l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, la Comunità Montana di Valle Camonica, il BIM di Valle Camonica e l’Assessorato allo Sport e Tempo libero della Provincia di Brescia. Per garantire che, lo svolgimento di tale manifestazione, avvenga nella massima sicurezza, il tracciato del percorso viene studiato accuratamente e presidiato da personale altamente qualificato, proveniente dalle associazioni o enti sotto menzionati.

