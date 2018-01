(PRIMAPRESS) - TORINO - Davide D'Amico assume, dalla metà di gennaio, la responsabilità della comunicazione del marchio Jeep per la regione Emea, continuando ad occuparsi della comunicazione di FCA per il mercato italiano e per il dipartimento Flotte & Business della regione Emea di cui era responsabile a partire dal 2016. - (PRIMAPRESS)