NEW YORK - Sulla questione del clima, il presidente Donald Trump rischia di rimanere isolato nelle sue posizioni negazioniste. Il segnale arriva dal sindaco di New York, il democratico Billi de Blasio che intenta una causa ai giganti del petrolio sulle emissioni di gas serra. Nel mirino delle autorità newyorkesi finiscono Exxon, Chevron, Bp, Royal Dutch Shell e Conocophillips, accusate di promuovere i loro prodotti minimizzando quanto questi minaccino il clima. Secondo quanto riportano i media americani, New York punta il dito contro i colossi ritenendoli responsabili del surriscaldamento climatico. E questa è la prima mossa significativa di un mal contento del paese verso la politica di Trump che aveva liquidato la convention di Parigi sul clima come una perdita di tempo.