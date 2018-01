(PRIMAPRESS) - MADRID - La costruzione del nuovo stadio che ospiterà l’Atletico Madrid è in piena attività e già l’area dove sorgerà il Wanda Metropolitano è diventata una delle più gettonate per il settore immobiliare. Il Wanda è situato nel distretto di San Blas, nella zona est della capitale spagnola. Se prima dell’inizio dei lavori dello stadio quell’area, ma come buona parte della città, aveva subito un calo dei prezzi degli immobili di circa il 30% ora i prezzi sono già risaliti del 15% in più. Negli annunci di nuove costruzioni abitative si legge “appartamento con vista sul nuovo stadio”. Un appartamento di tre vani che prima si aggirava intorno ai 300 mila euro, ora vale sui 6-700 mila euro. Ovviamente sulla spinta dell’impianto sportivo stanno lievitando anche gli affitti con un incremento del 12% tra Rosas e Canillejas, i due quartieri di San Blas più vicini al Wanda. - (PRIMAPRESS)