(PRIMAPRESS) - ROMA - Stagione nuova, moda vecchia? Assolutamente no! L'autunno è già arrivato e si sta facendo sentire con i suoi primi freddi. Per non farci trovare impreparati, i negozi e gli e-commerce come Manzetti abbigliamento per uomo hanno già messo in vetrina per noi i nuovi arrivi della. Scopriamo, allora, quali sono i trend più caldi per questa stagione!Proprio così, loquest'anno è in assoluto il più copiato dai brand che vestono l'uomo. Dalla maglieria agli scarponi, i capi che si sono visti sulle passerelle si rifanno non solo al più classico look da "boscaiolo", già sdoganato da qualche anno, ma anche alle tenute da sci, con pantaloni e giacche che sembrano arrivare direttamente dalle piste, e all'abbigliamento tecnico da scalata.Un must di questo stile, a prova di acquazzoni improvvisi e giornate imbiancate dalla neve, eleganti sotto il completo, ma anche versatili, per un look più casual, sono le. Il brand toscano Buttero, ad esempio, le propone stringate, in pelle di vitello scamosciata, con passalacci e ganci.Ormai in voga da qualche anno, per quest'autunno-inverno, più che mai, loè rappresentato dal camouflage, il tipicodelle divise dei militari sul campo. A differenza di questi ultimi, però, con questo tessuto non si rischia di passare inosservati, e non solo per i nuovi materiali e i più eccentrici accostamenti proposti dagli stilisti. Ma se proprio non ve la sentite di indossare capi camouflage, potete sempre puntare sul classico quattro-tasche a tinta unita verde militare o sugli accessori, come ildi Herschel che darà un tocco di stile ai weekend da trascorrere fuori.Tra i grandi ritorni di quest'anno non c'è solo il marsupio… Per fortuna! Che sia ilanni '80 o le scarpe cult degli anni '90, le mitichedell'Adidas, se non li avete custoditi in qualche armadio per tutti questi anni o se crescendo, adesso, proprio non ci state più dentro, non sarà affatto difficile ritrovarli e abbinarli a qualsiasi look durante questo autunno-inverno. L'ispirazione non mancherà di certo, dalle passerelle e dai personaggi più conosciuti della musica e del fashion system.Intramontabile: iled elegante per la sera, che si tratti di un'apericena con amici o di una cena formale, è perfetto anche nella versionesia per l'ufficio che per il weekend in città o fuori porta. Riproposto dai designer in tinte sgargianti come l', che sarà decisamente il colore di stagione, ma anche in rosso eper illuminare i mesi freddi a cavallo tra il 2017 e il 2018. Mentre i colori più classici, dal, altro must di stagione, al marrone e, sono l'ideale per coniugare questo trend all'altra forte ispirazione di quest'anno, ossia quella della montagna di cui vi abbiamo già parlato.Insomma, ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta tra capi base come jeans, maglioni, sciarpe e cappelli da mixare a piacimento con i pezzi più di tendenza per essere perfetti in ogni occasione.