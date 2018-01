(PRIMAPRESS) - ROMA - Ormai sembra proprio arrivato il momento di riporre nell’armadio T-shirt e bermuda. L’autunno è ufficialmente cominciato ed è tempo di pensare al look per la prossima stagione fredda. In quest’articolo cercheremo di individuaree vedremo quali capi non possono mancare nel vostro guardaroba; per farlo, ci viene in aiuto lo staff di Manzetti Shop Online , che di abbigliamento maschile se ne intende e che ha condiviso con noiAnche quest’anno,: dalle giacche alle scarpe, dalle camicie ai pantaloni, sono moltissimi i brand che hanno puntato sul denim per la propria collezione autunno-inverno 2017-2018., rigorosamente con calzino in vista, un dettaglio che non potete dunque lasciare al caso: osate pure con calzini colorati e originali, ma attenzione a essere coerenti con il resto del look.Ormai da tempo. Si tratta di un must have per l’uomo che si veste casual, un evergreen pratico e confortevole, facile da abbinare e adatta a diversi tipi di outfit. Per l’autunno-inverno 2017-2018 le proposte sono le più disparate: si va da modelli minimal ed essenziali alle fantasie più originali;, ma troviamo anche motivi all over floreali e geometrici. Insomma, con cappuccio o senza, con la zip o girocollo, scegliete la vostra preferita e abbinatela a jeans e sneakers oppure a chinoschinos e mocassini, sarete comunque perfetti.Comodi, caldi e avvolgenti,. In filati sottilissimi o spessi, qualcuno anche all’uncinetto, in lana purissima o cotone, sono tutti accomunati da maniche ampie ed extra lunghe; sono perfetti per le giornate più fredde e il bello è che potete sceglierlo a tinta unita ma anche colorato, a righe o con fantasie più o meno originali.E per finire l’outfit, una breve panoramica sulle camicie. Sembra che quest’annonel guardaroba maschile e questo vale sia per chi adotta uno stile elegante e sofisticato sia per chi predilige il casual. Tutto dipende, infatti, dall’abbinamento: una semplice camicia bianca portata sotto un maglione oversize e in abbinamento a un denim slavato vi farà sembrare casual ma non trasandati. La camicia bianca è un vero e proprio jolly, che potete usare sia per il vostro look quotidiano sia tirarla fuori in un’occasione importante: ecco perché dovreste averne almeno un paio di buona fattura nel vostro armadio. Se il bianco è troppo serio per voi,anche ilcontinua a essere una tendenza di stile da adottare senza timore.Insomma, ora avete diversi spunti per riempire il vostro guardaroba con capi casual all’ultima moda. Si tratta di uno stile piuttosto rischioso, infatti: per questo motivo, un consiglio da tenere sempre bene a mente è quello di; dureranno più a lungo, saranno più piacevoli da indossare e vi faranno apparire sempre curati. - (PRIMAPRESS)