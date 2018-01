(PRIMAPRESS) - BERLINO - “Global Spirit”, il tour dei Depeche Mode, arriva a Berlino con due date: il 17 ed il 19 gennaio prossimo alla Mercedes Benz Arena. Il gruppo musicale inglese nato agli inizi degli anni ’80, è protagonista della scena internazionale per il rock elettronico ed il synth pop. La band formata da Dave Gahan, Martin Lee Gore e Andy Fletcher ritorna nella capitale tedesca dopo il concerto del 2013 Delta Machine Tour in cui fu girato il film-documentario diretto da Anton Corbjin e pubblicato sul DVD Live in Berlin. - (PRIMAPRESS)