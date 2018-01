(PRIMAPRESS) - TUNISI - Erano iniziate già nel pomeriggio di ieri le proteste di alcuni manifestanti contro il caro-vita in Tunisia ma i movimenti stanno crescendo tra le strade come a Djerba dove una folla di riunitasi in breve tempo ha tentato di dare fuoco alla sinagoga di Djerba, principale tempio ebraico del Paese. Dai media locali si legge che non ci sono stati scontri violenti e vittime. La protesta è nata dai rincari dei prezzi per l'entrata in vigore della finanziaria 2018, che ha introdotto maggiorazioni per carburanti, assicurazioni, servizi, un aumento dell'Iva e altre misure adottate dal governo per cercare di contenere la spesa pubblica. - (PRIMAPRESS)