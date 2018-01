(PRIMAPRESS) - Torna l'appuntamento con RomaSposa 2018, l’evento più amato dalle coppie che vogliono scoprire tutte le proposte e le novità del settore wedding, dal 19 al 21 gennaio 2018 nell’esclusiva location del Roma Convention Center “La Nuvola”.



La Mostra Nazionale dell'Abito da Sposa e Cerimonia che quest’anno festeggia i suoi 30 anni di attività ed eventi, rinnova la propria immagine ed il suo concept: protagonista della creatività di questa edizione, da poco on air con una campagna affisioni, l’inconfondibile esterno de “La Nuvola” – avveniristica architettura al centro dell’Eur, riconosciuta tra le più iconiche ed espressive opere contemporanee – fa da sfondo ad una sposa audace, sicura di sé e capace di esprimere la propria personalità anche attraverso l’abito indossato.L’abito da sposa si rinnova prestandosi alle scelte e agli stili più vari, spaziando dalla leggerezza romantica del pizzo al tocco audace di geometrie, volumi e scollature. La sposa 2018 è molto romantica con abiti dai lineamenti sensuali e leggeri impreziositi da raffinate lavorazioni fatte a mano, dettagli e accessori personalizzabili, in un equilibrio perfetto che racconta una femminilità matura e affascinante.La campagna di RomaSposa 2018 - realizzata dalla Soc CONDESIGN di Sandro Conte - è on air con la presenza capillare di affissioni di grande impatto anche con Extra-formati, a Roma e in tutte le province del Lazio, con pubblicità dinamica e prosegue con spot radiofonici. Grande successo anche per i canali social della manifestazione, sempre aggiornati sulle ultime novità del settore wedding. La comunicazione della manifestazione è supportata anche dall’attività di ufficio stampa svolta dall’agenzia NewsCast. - (PRIMAPRESS)