Le esperienze di Lino Patruno vanno da quelle jazzistiche in concerto, in sala di registrazione, in TV a quelle di attore di cabaret, di teatro e di cinema; da leader di jazz band alla composizione di musiche da film e per il teatro; dal ruolo di sceneggiatore a quello di produttore cinematografico; da organizzatore di festival del jazz a presentatore e regista televisivo. Patruno si esibirà con il suo Jazz Show, dove le grandi doti di leader e la inossidabile dedizione alla causa del jazz classico sono valse a Patruno una duratura fama internazionale, mentre in Italia la sua notorietà è anche legata alle sue tante partecipazioni televisive e cinematografiche. Il suo Jazz Show è un concentrato di swing, particolarmente legato all'estetica dixieland e allo stile di Chicago, ma, capace di parlare anche a una sensibilità musicale moderna grazie alla sua forza comunicativa.

Sul palco Michael Supnick (tromba, voce), Carlo Ficini (trombone, voce), Gianni Sanjust (clarinetto), Silvia Manco (pianoforte, voce), Lino Patruno (banjo, voce), Guido Giacomini (contrabbasso) e Riccardo Colasante (batteria).



Giovedì 11 gennaio

ore 22.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 - Roma

Euro 22 (concerto e prima consumazione)

Infoline 0657284458