(PRIMAPRESS) - SANREMO - Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino affiancheranno il direttore artistico Claudio Baglioni per il Festival di Sanremo 2018.

Tra le star che saranno ospiti dell’appuntamento canoro italiano, si fanno i nomi di Sting e Liam GallagherI due sono tra i più noti e influenti artisti della scena mondiale. Gallagher è stato il cantante degli Oasis, prima dello scioglimento della band a causa della lite tra lui e il fratello Liam, e del gruppo Beady Eye; Sting era invece il leader della band The Police ed ha avuto un grande successo anche da solista.Ecco chi saranno i 20 big che parteciperanno a Sanremo 2018: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, The Kolors, Nina Zilli, Diodato con Roy Paci, Mario Biondi, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Annalisa, Giovanni Caccamo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Renzo Rubino, Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Max Gazzè, Le Vibrazioni, i Decibel, Red Canzian ed Elio e le Storie Tese. Gli ospiti che prenderanno parte alla manifestazione sono ancora top secret. I rumors delle ultime ore danno quasi per certe le presenze di Laura Pausini, Il Volo e Gianni Morandi. Anche Renato Zero sembra molto quotato, cosi come i rapper J-Ax, Fedez e Fabri Fibra. Baglioni vuole mettere a segno anche altri due colpi da novanta, come Ligabue e Francesco De Gregori. A pagina successiva i nomi delle otto Nuove Proposte in gara. - (PRIMAPRESS)