(PRIMAPRESS) - MILANO - Nell’angolo più occidentale della Birmania, lontano dalla mitica Bagan e dalle migliaia di turisti che attira quotidianamente, si trova la regione dell’Arakan: qui sorgono i grandiosi templi dell’antica Mrauk U, che non solo non hanno nulla da invidiare a quelli di Bagan, ma che oggi, proprio come secoli fa, sono ancora luoghi di culto ricchi di vita e spiritualità; poco distante, la fitta vegetazione protegge piccoli villaggi fatti di casette in legno, stupa e pagode dove la gente del luogo trascorre gran parte del proprio tempo fra chiacchiere, preghiere e vendita di mercanzie.

Da visitare è il villaggio di Yandabo, qui vengono prodotti celebrati vasi di terracotta dalle forme sinuose ed eleganti e dai colori che riprendono le declinazioni dei versi di cui è impastato tutto il paesaggio circostante. Qui si respira l’atmosfera più autentica del paese, fatta di abbigliamento che non si è lasciato sedurre dalle mode occidentali. I sapori dei piatti sono antichi e raccolgono tradizioni millenarie, come il culto dei “nat”, i guardiani che proteggono le case e che, ogni giorno, ricevono preghiere e offerte; un concentrato di “birmanità” per scoprire l’anima vibrante di questo lontano paese.Le temperature consentono di spendere parte del viaggio per godersi le spiagge di Ngapali, in un lussuoso resort immerso nella natura ed affidarsi a mani sapienti per un massaggio rilassante. - (PRIMAPRESS)