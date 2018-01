(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Sestriere colpito da una valanga che si abbattuta su un condominio. La neve ha invaso gli appartamenti fino al primo piano, senza causare feriti grazie all'intervento dei Carabinieri, che hanno evacuato alcune famiglie. Dopo Cervinia, Cogne e Gressoney, in Valle d'Aosta, anche la nota località sciistica piemontese, sull'omonimo colle che collega Valle Chisone e Val Susa, isolata. La provinciale 23 e la strada per Cesana sono chiuse fino a stamattina, apice del pericolo slavine che è di grado massimo per la neve molto abbondante e di tipo umido delle ultime ore. Supera i due metri la neve caduta nelle ultime 48 ore al Sestriere. Criticità si sono registrate nella notte, sulla statale che collega il colle a Cesana, per la caduta di alcuni alberi. Alle operazioni di evacuazione del condominio hanno partecipato, con i carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, servizio di emergenza 118 e Croce Rossa. - (PRIMAPRESS)