(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre è ancora calda la polemica sui rifiuti di Roma da esportare in altre regioni, l’Associazione dei Comuni Virtuosi, in collaborazione con Esper, fa il punto sui 20 anni di gestione degli imballaggi dopo il recepimento da parte dell’Italia della direttiva UE. A partire dal decreto Ronchi del 1997, il nostro paese è riuscito , non senza sforzi, a raggiungere e in alcuni casi superare la quota 50% di raccolta differenziata.

L’Associazione dei Comuni Virtuosi il prossimo 11 gennaio mettere insieme intorno ad un tavolo i rappresentanti di ogni comparto del settore rifiuti per raccoglierne le esperienze e guardare al superamento di alcune criticità che saranno sempre più presenti nel superamento della fatidica soglia del 70% di raccolta differenziata richiesta per il 2020 dall’Unione Europea. Sul tavolo anche la questione del nuovo accordo Quadro Anci-Conai che dovrà essere siglato nei prossimi mesi. Tra i partecipanti alla tavola rotonda ci saranno: Ivan Stomeo, Sindaco di Melpignano e Delegato Anci, Bengasi Battisti, Presidente Associazione Comuni Virtuosi, Sergio Cappelli (Esper), Paolo Glerean, Presidente PET Sheet Europe, Walter Regis, presidente Assorimap e Giorgio Quagliuolo, Presidente Conai. - (PRIMAPRESS)