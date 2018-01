(PRIMAPRESS) - MILANO - Roberto Maroni non si ricandiderà a governatore della Lombardia. In una conferenza stampa, il politico leghista ha espresso la sua decisione di non correre alle prossime regionali, ritenendo quella alla regione un’esperienza conclusa. Una decisione presa da tempo e condivisa con il centro destra e con Salvini, ha chiarito Maroni. Al suo posto potrebbe scendere in campo l’ex sindaco di Varese, Attilio Fontana. Maroni resterà a disposizione del suo partito e non è escluso il suo ritorno nei palazzi della governance nazionale. - (PRIMAPRESS)