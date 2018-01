(PRIMAPRESS) - ROMA – L’avvocato Massimo Sterpi passa alla guida del team romano dello studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Sterpi rafforzerà il dipartimento di Proprietà Intellettuale, IT e Media unendosi allo Studio con un gruppo di 5 professionisti formato da Francesca Fosson, Angela Tasillo, Damiana Masi, Luigia Bersani e Andrea Colantuoni.

Sterpi, che proviene dallo Studio Jacobacci, è considerato uno dei più autorevoli professionisti in Italia in materia di proprietà intellettuale, e ha maturato una consolidata esperienza in ambito giudiziale e stragiudiziale su questioni relative a marchi, modelli, diritti d'autore e brevetti. Durante il proprio percorso professionale, ha prestato la propria assistenza in importanti operazioni riguardanti diritti di proprietà industriale, in questioni complesse relative a nuove tecnologie e mezzi di comunicazione, nonché in molte cause di contraffazione riguardanti brand riconosciuti, modelli, brevetti e diritti d'autore, sia innanzi a giurisdizioni italiane che internazionali, compresa la Corte Europea di Giustizia. Sterpi ha inoltre maturato un'esperienza riconosciuta a livello internazionale nel campo del diritto dell'arte, rappresentando artisti, istituzioni e collezionisti di fama mondiale. - (PRIMAPRESS)