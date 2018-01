(PRIMAPRESS) - ROMA - “Secondo la Cgia di Mestre in Italia circa 93,2 miliardi di euro evasione sono imputabili alle imprese e alle partite Iva. Un dato allarmante che la dice lunga sullo stato della nostra economia - a sostenerlo è il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, ma che aggiunge - Se da una parte non possiamo non sottolineare il dovere dei cittadini di pagare le tasse, non possiamo accettare tuttavia i falsi moralismi e comprendiamo quanto sia complicato, e spesso umanamente impossibile, per un'azienda o una partita Iva sopportare una pressione fiscale tra le più elevate in Europa. Tasse, imposte, gabelle con cui lo Stato fa cassa senza considerare le difficoltà economiche che vive un imprenditore sopratutto in questa delicata congiuntura finanziaria. Uno Stato che si dice vicino al cittadino deve intraprendere una sola strada: ridurre il peso fiscale e rimuovere i tanti ostacoli burocratici che condizionano, di fatto, coloro che ogni giorno fanno impresa ed economia. E vedrete che nessun italiano evaderà più le tasse". - (PRIMAPRESS)