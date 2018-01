(PRIMAPRESS) - MILANO - Al via domenica 21 gennaio la prima edizione del 2018 per East Market, il mercatino vintage di Lambrate gratuito, dove tutti possono vendere, comprare e scambiare.

La prossima edizione vede tra i consueti 250 espositori attentamente selezionati da tutta Italia,

Loris Sunda Dogana alias Doctor Sunda è un illustratore che si definisce "poeta per immagini", porta a East Market una selezione di dipinti, disegni e artwork dalla sua ampia produzione. TartanVintage da Firenze sviluppa, ricerca e diventa oggi un passaggio di testimone, di stile e della tradizione inglese alle nuove generazioni, attraverso capi usati. Grazia Ferrari e le sue celebri fasce per capelli, le uniche e originali che vantano decine e decine di tentativi di imitazione. Frutto di una ricerca minuziosa dei tessuti, queste fasce sono molto amate da attrici, cantanti e star della tv.

Nelle due aree di via Ventura e via Massimiano le proposte sono sempre variegate: collezionisti di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici, collezionisti di sneakers. Tutti con un comune denominatore: sono rigorosamente selezionati dallo staff di East Market, elemento che fin dall’inizio ha caratterizzato il mercatino e ne è diventato un punto di forza. Le categorie merceologiche presenti sono prevalentemente vintage, collezionismo, modernariato, usato, pulci, design e artigianato. Gli oggetti più frequenti: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

Ispirandosi ai mercati dell’East London, si propone come un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee mai viste prima.

Sempre presente la vinyl area con la migliore selezione di dischi per ogni genere musicale direttamente dagli archivi dei nostri collezionisti più attenti, originali LP 33, 45 e 78 giri, picture disc, flexi, 380 gr e rarità dal rock al rap, dal jazz al pop. Videogame area con cabinati e console vintage, dove giocare tutto il giorno come in una vera sala giochi del passato.

Sempre aperto anche East Market Diner, lo spazio food & beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market che propone un'offerta culinaria internazionale: dai dumpling cinesi e giapponesi al vapore, ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi all'East Burger, l'Avocado Burger e il tipico jerk chicken jamaicano. Birra, bibite e dolci sempre disponibili all’interno del market nei vari punti ristoro. DJ set pomeridiani con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato e ancora East Market Shop, il corner dove è possibile acquistare il merchandise ufficiale di East Market tra magliette, tazze e gadget.

Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.



Domenica 21 gennaio

dalle 10 alle 21

Via Privata Giovanni Ventura, 14 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 3920430853