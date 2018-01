(PRIMAPRESS) - LAS VEGAS - Nella mecca del gioco americano, Sony Mobile Communications ha presentato due nuovi smartphone: Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra con tecnologia fotografica Sony. I due modelli vanno ad ampliare la famiglia dei super mid-range.

"La nostra strategia di prodotto super mid-range si basa sull’idea vincente di portare tecnologie d’avanguardia in questa fascia di mercato nel modo più accessibile possibile” ha dichiarato Hideyuki Furumi, EVP, Global Sales & Marketing, Sony Mobile Communications. "Xperia XA2 e XA2 Ultra, infatti, implementano la stessa tecnologia fotografica già presente nella fotocamera frontale della gamma XZ. Guardiamo al 2018 come a un punto di svolta e prevediamo di annunciare importanti innovazioni all’interno del portfolio Xperia nel corso dei prossimi mesi”.La potente fotocamera posteriore da 23 MP di Xperia XA2 unita al sensore d’immagini Exmor RSTM da 1/2.3” con sensibilità ISO 12800 assicura estrema nitidezza agli scatti anche in condizioni di scarsa luminosità.Lo smartphone, inoltre, consente di registrare video in 4K e creare video con colori nitidi e definiti in slow motion a 120 fps: le azioni e i movimenti risultano così ancora più coinvolgenti ed emozionanti. La fotocamera frontale da 8 MP con super grandangolo da 120° assicura di includere nei selfie un maggior numero di amici o dettagli dello sfondo.Il display Full HD da 5.2” è ancora più brillante, ampio e dai colori più definiti. È racchiuso in un design borderless che estende lo schermo fino al suo limite, oltre a essere particolarmente resistente in quanto realizzato con un particolare vetro.Il dispositivo si sblocca grazie al sensore d’impronte touch posizionato nel retro dello smartphone. Xperia XA2 è realizzato sui lati in alluminio anodizzato con una finitura a taglio di diamante alle estremità che accentua la bellezza industriale del metallo. Un’evoluzione rispetto all’iconica “loop surface” Xperia, caratterizzata da curvature e un layout simmetrico. La batteria ad elevata capacità da 3.300 mAh e il processore Qualcomm® SnapdragonTM 630 permettono di fare di più, più a lungo, con prestazioni veloci e senza intoppi. Inoltre, la funzionalità di ricarica intelligente Smart Stamina estende l’autonomia, mentre Battery Care e Qnovo Adaptive Charging assicurano che la batteria non si danneggi nel tempo. Xperia XA2, infine, consente la ricarica rapida per assicurare qualche ora di autonomia in soli pochi minuti di carica (con Quick Charger UCH12W opzionale).L’Xperia XA2 Ultra è lo smartphone cher punta al fenomeno del momento: i selfie. Xperia XA2 Ultra integra due fotocamere frontali: una da 16 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine e una da 8 MP con super grandangolo da 120° per includere ancora più amici o panorami nei selfie. Entrambe sono provviste di flash e sono in grado di scattare foto chiare, indipendentemente dalle condizioni di luce e dall’ambiente. - (PRIMAPRESS)