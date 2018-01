(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre l’Autogrill di Anagni, dove è stato venduto il biglietto milionario della Lotteria Italia, è ancora al centro dell’attenzione dei media, si fanno i conti sulla spesa media delle famiglie italiane per il gioco legale riferito al 2016 ed al primo semestre del 2017 con i dati pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I dati disaggregati per Comune e per tipologia di gioco, riguardano tutti i giochi ad esclusione di quelli on line, per i quali non possono darsi ripartizioni territoriali. Oltre ai dati di spesa, le statistiche riportano il gettito erariale.

Si ricorda che la spesa complessiva per il gioco fisico e telematico è stata nel 2016 di circa 19,4 miliardi di euro (cioè il 20% della Raccolta, che è stata pari a 96,1 miliardi). La popolazione adulta ha speso in media circa 400 euro/anno per persona. Nel primo semestre 2017 la spesa complessiva per il gioco è risultata di circa 9,3 miliardi di euro.Il totale dei 19,4 miliardi spesi nel gioco legale nel 2016 è affluito per 10,4 miliardi di euro all’Erario e per poco meno di 9 miliardi alla filiera (costituita da circa 100 mila soggetti tra concessionari, gestori, produttori di sistemi di gioco, esercenti tabaccherie). La spesa complessiva per il primo semestre 2017 risulta così ripartita: 5 miliardi di euro all’Erario e circa 4,3 miliardi alla filiera. L’incidenza dell’Erario sulla Spesa è quindi superiore al 54%. - (PRIMAPRESS)