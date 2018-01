(PRIMAPRESS) - BERLINO - Notte di paura per il giocatore di calcio turco-tedesco, Deniz Naki (28anni), sfuggito ad una aggressione armata in Germania mentre era in viaggio in autostrada a bordo del suo Suv. Come riferiscono i giornali tedeschi, Naki ieri sera è stato affiancato da un'altra auto da cui sono stati esplosi due proiettili che però non hanno raggiunto il calciatore. Naki gioca nella squadra curda Amed SK e l’attentato potrebbe essere riferito alla sua posizione contro il regime del presidente turco Erdogan. - (PRIMAPRESS)