Passo in avanti nel dialogo tra le due Coree. Hanno infatti trovato un primo accorso e cioè dopo due anni, per la prima volta martedì prossimo 9 gennaio avranno colloqui definiti di altissimo livello per poter discutere l'eventualità di una presenza della Corea del Nord ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang che si terranno dal 9 al 25 febbraio prossimi. Sul tavolo anche il miglioramento dei rapporti futuri tra le parti. Pyongyang ha così accettato la proposta fatta alcuni giorni fa da Seul di rinviare le esercitazioni militari congiunte con gli Usa, rimandate per il momento successivamente alle Olimpiadi.