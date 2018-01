(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Come si organizza un matrimonio di lusso? Quali sono i segreti per rendere unico il giorno più bello? Quanto è importante affidarsi ai professionisti del settore? A dare una risposta a questi quesiti è il nuovo format televisivo di Sposi Channel - Dconcept tv, canale 111 del digitale terrestre, “Artigiani del sogno”, il rotocalco televisivo prodotto dal magazine edito da Villa Diamante che si propone di dare informazioni e curiosità su tutti i momenti di un matrimonio ‘perfetto’. Il programma, ideato da Carmine Esposito, amministratore di Villa Diamante, nasce dalla volontà di far vivere agli sposi la vera macchina del matrimonio “dietro le quinte”. Raccontando, proprio nei luoghi dove nasce il tutto, la realtà delle cose attraverso le testimonianze di chi ogni giorno costruisce gli eventi. Non un classico ‘reality’ o uno dei tanti show che vengono trasmessi oggi in tv, ma un contenitore per far percepire ai telespettatori, momento per momento, la vera organizzazione di un banchetto di nozze.

Nella prima puntata, già in onda, si parla del welcome drink, l'accoglienza degli ospiti nella location in attesa dell'arrivo degli sposi, il primo vero capitolo di un magico evento che dà il via all’affascinante macchina del wedding.

Nella seconda puntata, in onda da ‪lunedi 8 gennaio, spazio al primo dei tanti momenti gastronomici che accompagnano l’evento, il tanto atteso buffet, in particolar modo della sua evoluzione, il buffet servito, che va a sostituire il classico buffet, sia nella tecnica di presentazione culinaria che nel servizio.

Nelle altre puntate della trasmissione, si parlerà di buffet servito, show cooking, servizio in sala, buffet surprise e angoli wedding.

Il tutto ripreso dalle telecamere nella magica atmosfera di Villa Diamante, che negli ultimi anni si è affermata come vero punto di riferimento del wedding a livello nazionale. Protagonisti del format sono i professionisti che animano quotidianamente la struttura: la wedding planner Mary Menale, il direttore e responsabile food & beverage Gennaro Pisani, l’executive chef Luigi Barone, il direttore di sala Gianmarco Galliano.

Le puntate sono disponibili anche sulla pagina facebook di Sposi Channel e sul profilo twitter della tv. - (PRIMAPRESS)