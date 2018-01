(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Pochi ne erano a conoscenza, ma un Soldato Ryan, protagonista e testimone del drammatico sbarco alleato in Normandia, ha vissuto fino all’età di 99 anni nella Bassa Bergamasca. Il sottotenente John Bloch, di origini polacche, ha affrontato la seconda guerra mondiale dopo essere fuggito dalla Francia, dove ha studiato da ingegnere, alla Gran Bretagna, arruolandosi nella divisione corazzata «1 Dywizja Pancerna», armata dagli Angloamericani e composta da soldati polacchi sfuggiti ai Tedeschi. Dopo aver superato il vallo della Normandia, partecipò alla liberazione dei Paesi Bassi. Alla fine della guerra Bloch ottenne la cittadinanza britannica ottenendo una seconda laurea a Londra, in economia. La sua vita ebbe una svolta negli anni ’50 quando un suo cugino, Giuseppe Bloch, gli affidò il ruolo di capostabilimento nell’industria di famiglia, che produceva le famose «Calze Bloch», la cui popolarità fu legata a Carosello e al concorso di Miss Italia. John Bloch arrivò nella Bergamasca alla guida dello stabilimento di Spirano, dove trovò l’amore e convolando a nozze nel 1963. Appassionato di pittura, Bloch parlava cinque lingue ed è rimasto orgogliosamente fedele alle sue origini polacche. Si è lasciato alle spalle l’inferno della spiaggia di Lombardia e, come il Soldato Ryan, ha saputo meritare la stima di una vita. - (PRIMAPRESS)